© Foto: Andreas Arnold/dpa

Das US-Biotech-Unternehmen AbbVie hat am Freitag Einblick in seine Geschäfte eine optimistische Prognose für 2025 abgegeben. Die Aktie des Unternehmens klettert.AbbVie prognostizierte am Freitag für 2025 einen Gewinn über den Erwartungen der Analysten, da die starken Verkäufe seiner neuen Immunologie-Medikamente Skyrizi und Rinvoq den drastischen Rückgang seines Blockbuster-Arzneimittels Humira ausgleichen. Humira, ein führendes Mittel gegen rheumatoide Arthritis, sieht sich zunehmend harter Konkurrenz durch günstigere Alternativen ausgesetzt. Die Aktien des Pharmakonzerns stiegen im Handel um rund 8 Prozent. Die Quartalsumsätze von Humira fielen um 49 Prozent auf 1,68 Milliarden US-Dollar, …