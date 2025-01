Vaduz (ots) -Auf Einladung von Luca Beccari, Minister für auswärtige Angelegenheiten, internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit und Telekommunikation und als primus-inter pares in seiner Funktion de-Facto Regierungschef von San Marino, reisten Regierungschef Daniel Risch und Aussenministerin Dominique Hasler am Donnerstag, 30. Januar 2025, nach San Marino. Liechtenstein unterhält seit vielen Jahren enge Verbindungen mit San Marino. Der Besuch betonte die freundschaftliche Zusammenarbeit der zwei Kleinstaaten.Wertvoller Austausch unter KleinstaatenAm Donnerstagnachmittag standen ein bilaterales Gespräch mit Luca Beccari und weitere Treffen mit hochrangigen Vertretern der san-marinesischen Regierung auf dem Programm. Namentlich trafen die liechtensteinischen Regierungsvertreter auf Finanzminister Marco Gatti, Bildungs- und Kulturminister Teodoro Lonfernini sowie Sportminister Rossano Fabbri. Die Gespräche waren getragen von vielen Gemeinsamkeiten, mit denen sich Kleinstaaten in Europa beschäftigen. Insbesondere standen das in vielen Bereichen dem EWR-Abkommen sehr ähnlichen Assozierungsabkommen zwischen San Marino, Andorra und der EU sowie Liechtensteins jüngster Beitritt zum IWF in Zentrum. Bei den Beziehungen zur EU gab es in den letzten Jahren einen regen Austausch zwischen den beiden Staaten, da San Marino an der liechtensteinischen Lösung und deren Umsetzung interessiert ist. Beim Internationalen Währungsfonds, dem San Marino bereits 1992 beigetreten ist, lag das Interesse in den letzten Jahren auf Liechtensteiner Seite um zu erfahren, wie die Zusammenarbeit zwischen dem IWF und San Marino funktioniert hat. Für diesen Austausch in der Vergangenheit konnte sich die liechtensteinische Delegation vor Ort bedanken.Ehrung für Regierungschef und Aussenministerin LiechtensteinsAm Abend wurden Regierungschef Daniel Risch und Aussenministerin Dominique Hasler von den Capitani Reggenti, den kollegial amtierenden gleichberechtigten Staatsoberhäuptern von San Marino, Francesca Civerchia und Dalibor Riccardi feierlich im Palazzo Pubblico empfangen. Als besondere Ehre verliehen die Capitani Reggenti den Gästen das Rittergrosskreuz des Reiterorderns der Heiligen Agatha. Der Orden wird an ausländische Staatsangehörige verliehen, die sich um das Wohl der Republik San Marino verdient gemacht haben. Bei der Ehrung der Liechtensteinischen Regierungsmitglieder wurde die Unterstützung und der Austausch im Zusammenhang mit San Marinos Europäischer Integration verdankt, die Vorsitzführung Liechtensteins im Europarat gewürdigt und Liechtensteins Engagement für Kleinstaaten im multilateralen Kontext hervorgehoben.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenPersönlicher Mitarbeiter des RegierungschefsT +423 236 76 68Roland.Moser@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100928503