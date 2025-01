Der Palladiumpreis notiert am Freitagmorgen bei 984 US-Dollar und konnte in den vergangenen 24 Stunden um 1,5 % zulegen. Trotz dieser Erholung blieb Palladium hinter der Entwicklung von Gold, Silber und Platin zurück. Dennoch könnte eine nachhaltige Stabilisierung den Widerstand bei 1.000 US-Dollar überwinden. Investoren bewerten das Metall derzeit möglicherweise zu pessimistisch, dabei handelt es sich um einen strategisch wichtigen Rohstoff mit erheblichen Wachstumsperspektiven. Besonders geopolitische Unsicherheiten in Russland und Südafrika sowie steigende ...

