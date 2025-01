© Foto: Andreas Arnold/dpa

Der DAX setzt seine Rekordserie im Januar fort und startet so gut ins Jahr wie lange nicht mehr. Analysten glauben an weiteres Aufwärtspotenzial.Den DeepSeek-Schock vom Anfang der Woche hat der DAX gut weggesteckt. Zum Wochenschluss nimmt der Leitindex im Tagesverlauf sogar Kurs auf 21.800 Punkte. Den Handelstag beendete der DAX dann schließlich doch mit einem kleinen Minus und ging bei 21.718 Punkten aus dem Handel. Damit wäre dem DAX mit einem Plus von 9,13 Prozent der drittstärkste Januar aller Zeiten gelungen. Der bisherige Rekord wurde im Januar 2012 mit einem Plus von 9,5 Prozent erreicht. Zusätzlich zu diesem Momentum könnte in den kommenden Monaten unter anderem die weiterhin …