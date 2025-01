Finanz- und Unternehmenszahlen im Februar: Was Investoren und Märkte wissen müssenDie neue Handelswoche verspricht Spannung: Große Unternehmen wie UBS, BNP Paribas und Infineon legen ihre Quartalszahlen vor, während die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag die Märkte in Bewegung bringen könnten. Zudem stehen wichtige Konjunkturdaten aus Europa und den USA an, die Anleger im Blick behalten sollten. MONTAG, DEN 3. FEBRUAR Die neue Handelswoche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...