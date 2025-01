Berlin (ots) -Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) hat die Prüfungs- und Beratungsfirma Deloitte und den Journalisten und ehemaligen Leiter des Investigativ-Ressorts des NDR, Stephan Wels, mit der Untersuchung seiner fehlerhaften Berichterstattung über den Grünen-Politiker Stefan Gelbhaar beauftragt.Stephan Wels als erfahrener Investigativ-Journalist und die Fachleute für Geschäftsabläufe und -prozesse von Deloitte werden dazu ihre Expertise bündeln und den gesamten Vorgang von der ersten Veröffentlichung bis zum Umgang des rbb mit den gemachten Fehlern untersuchen. Ziel ist es, neben individuellen Fehlern mögliche Schwächen in den organisatorischen und redaktionellen Abläufen offenzulegen. Die Experten berichten dazu direkt an das rbb Direktorium.Intendantin Ulrike Demmer: "Journalistische Qualität ist unser höchstes Gut, wir können uns keine Zweifel an unserer journalistischen Integrität erlauben. Wir sorgen mit der Untersuchung dafür, dass unser wichtigstes Produkt - seriöse Berichterstattung - nicht weiter beschädigt wird. Wir werden auch die notwendigen Konsequenzen ziehen, die sich aus der Einschätzung der Fachleute ergeben."Chefredakteur David Biesinger: "Die unabhängige, externe Untersuchung wird uns helfen, mögliche Mängel in der internen Kommunikation und Rollenverteilung zu identifizieren und zu beheben. Dieser externe Blick ist wesentlicher Bestandteil einer transparenten und produktiven Fehlerkultur."Die externen Experten werden ihre Arbeit in der kommenden Woche aufnehmen. Ihre Ergebnisse, die möglichst binnen weniger Wochen vorliegen sollen, wird der rbb der Öffentlichkeit vorstellen. Der rbb hatte zum Jahreswechsel über Vorwürfe gegen den Bundestagsabgeordneten Stefan Gelbhaar aus seiner eigenen Partei berichtet, diese Berichte aber wieder zurückziehen müssen, unter anderem weil die zugrundliegenden eidesstattlichen Versicherungen nicht ausreichend geprüft wurden. Der rbb hatte in einer Stellungnahme schwere journalistische Fehler eingeräumt und eine genau Untersuchung angekündigt.Stephan Wels hat lange in der aktuellen Berichterstattung des NDR gearbeitet, unter anderem zuständig für "Brennpunkte" sowie Wahl- und Sondersendungen, er war zudem Leiter von "Panorama" und des Investigativ-Ressorts des NDR. Fachleute von Deloitte hatten 2022 Vorwürfe gegen die Berichterstattung des NDR aus dem Landesfunkhaus Schleswig-Holstein untersucht.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Presse und InformationMail: presse@rbb-online.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5961816