Die Siemens Healthineers-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel in robuster Verfassung und verzeichnete im Tagesverlauf eine positive Entwicklung. Der Anteilsschein bewegte sich von einem Eröffnungskurs bei 54,96 EUR aufwärts und erreichte zwischenzeitlich einen Höchststand von 55,54 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf 225.608 gehandelte Aktien, was das rege Interesse der Anleger widerspiegelt. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 47,31 EUR, von dem sich die Aktie mittlerweile deutlich erholt hat und aktuell eine Steigerung von über 16 Prozent verzeichnet. Das jüngste 52-Wochen-Hoch wurde am 8. März 2024 bei 58,14 EUR markiert, wodurch sich noch ein Aufwärtspotenzial von mehr als 5 Prozent ergibt.

Geschäftsentwicklung und Analysteneinschätzungen

Die positive Geschäftsentwicklung von Siemens Healthineers spiegelt sich in den aktuellen Quartalszahlen wider. Das Unternehmen konnte seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,51 Prozent auf 6,33 Milliarden EUR steigern. Auch das Ergebnis je Aktie verbesserte sich von 0,48 EUR auf 0,55 EUR. Die Dividendenaussichten gestalten sich ebenfalls vielversprechend - nach einer Ausschüttung von 0,950 EUR im Jahr 2024 rechnen Experten für das laufende Jahr mit einer Erhöhung auf 1,14 EUR je Aktie. Analysten sehen für die Aktie ein durchschnittliches Kursziel von 59,47 EUR, was weiteres Wachstumspotenzial signalisiert.

Anzeige

Siemens Healthineers-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Siemens Healthineers-Analyse vom 31. Januar liefert die Antwort:

Die neusten Siemens Healthineers-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Siemens Healthineers-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 31. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Siemens Healthineers: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...