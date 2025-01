Die europäischen Aktienmärkte sind mit einer deutlichen Outperformance gegenüber dem US-Markt ins neue Jahr gestartet. Auch deutsche Aktien legten kräftig zu. Es gibt gute Gründe, warum sich dieser Trend fortsetzen könnte. Die Aktien im Euro Stoxx 600 erzielten zum Jahresauftakt (per 30.1.) ein Plus von 6,1%. Der DAX legte sogar um 9,1% zu, gefolgt von SDAX (+6,5%) und MDAX (+4,5%). Beim S&P 500 sind es lediglich +3,2%. Damit verzeichneten europäische Aktien einen der besten Starts der letzten 40 Jahre. Betrachtet man den Zeitraum 2022 bis heute, ist es für den DAX sogar der beste Jahresauftakt. In der Monatsbetrachtung waren ...

