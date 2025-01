Der britische Investment Trust Aberforth Smaller Companies Trust verzeichnet zum Ende Januar 2025 bedeutende Entwicklungen in seiner Unternehmensstruktur. Der Nettovermögenswert je Stammaktie erreichte einen bemerkenswerten Stand von 1.586,41 Pence, ohne Berücksichtigung der Einnahmen des laufenden Jahres. Unter Einbeziehung sämtlicher Erträge stieg dieser Wert sogar auf 1.624,96 Pence. Die Gesellschaft nutzt derzeit eine Fremdfinanzierung von 5,8 Prozent, wobei die verfügbaren Bankfazilitäten eine Verschuldungsquote von bis zu 10 Prozent des Eigenkapitals ermöglichen würden.

Strategischer Aktienrückkauf stärkt Marktposition

Im Rahmen eines aktiven Kapitalmanagements führte das Unternehmen am 31. Januar 2025 einen strategischen Aktienrückkauf durch. Dabei wurden 30.000 eigene Stammaktien zu einem Durchschnittspreis von 1.444,1667 Pence je Aktie erworben und anschließend eingezogen. Nach dieser Transaktion beläuft sich die Gesamtzahl der ausgegebenen Stammaktien auf 83.274.105 Stück. Seit Beginn des Rückkaufprogramms wurden insgesamt 960.500 Stammaktien zurückgekauft und eingezogen, was das Vertrauen des Managements in die langfristige Entwicklung des Unternehmens unterstreicht.

