EQS-Ad-hoc: PIERER Mobility AG / Schlagwort(e): Verkauf

PIERER Mobility AG: Verkauf der Anteile an MV Agusta



31.01.2025 / 18:58 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäß Artikel 17 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) Ad hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR Wels, 31. Jänner 2025 PIERER Mobility AG: Verkauf der Anteile an MV Agusta Verkauf sämtlicher Anteile an MV Agusta an den Minderheitsgesellschafter Art of Mobility S.A. Die KTM AG, ein Tochterunternehmen der PIERER Mobility AG, hat im November 2022 im Wege einer Kapitalerhöhung 25,1 % an der MV Agusta Motor S.p.A. mit Sitz in Varese (Italien) erworben und den Anteilsbesitz im Frühjahr 2024 auf 50,1 % erhöht. Die KTM AG hat eine Vereinbarung getroffen, ihre Mehrheitsbeteiligung an MV Agusta an den Minderheitsgesellschafter Art of Mobility S.A. zum Unternehmenswert (enterprise value) im mittleren zweistelligen Millionenbereich zu verkaufen. Die Transaktion steht unter Vorbehalt der Zustimmung bzw. nicht Untersagung durch Gremien und Behörden. Es wird erwartet, dass die Transaktion im ersten Halbjahr 2025 abgeschlossen wird. Rechtlicher Hinweis DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTES ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER PIERER MOBILITY AG DAR. SIE IST NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST, BESTIMMT. Für weitere Informationen: Investor Relations Mag. Hans Lang & Mag. Melinda Busáné-Bellér Tel: +43 676 4140945 bzw. +43 676 4093711 Email: ir@pierermobility.com Website: https://www.pierermobility.com ISIN: AT0000KTMI02; Valorennummer (Schweiz): 41860974; Wertpapierkürzel: PKTM; Bloomberg: PKTM SW, PKTM AV; Reuters: PKTM.S, PKTM.VI



Ende der Insiderinformation



31.01.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group. www.eqs.com