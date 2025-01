In den USA und wohl künftig auch in Europa will Meta auf eigenständige Faktenchecker verzichten. Stattdessen soll es die Gemeinschaft richten. Doch das wird schiefgehen, meint unsere Autorin. Anfang Januar kündigte Mark Zuckerberg an, dass Meta seine Bemühungen um die Moderation von Inhalten stark reduzieren wird. Die direkte Überprüfung von Fakten durch bezahlte Faktenchecker soll durch einen "demokratischeren" Ansatz ersetzt werden, zunächst in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...