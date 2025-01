Die Fritzbox 7490 ist schon 2013 erschienen und trotzdem noch immer in zahlreichen Haushalten zu finden. Das muss sich so schnell auch nicht ändern, denn AVM hat gerade ein neues Update für den zwölf Jahre alten Router zur Verfügung gestellt. Ein Design in Silber und knalligem Rot, markante "Haifischflossen" links und rechts: Die Fritzbox 7490 ist nahezu unverwechselbar - und mit zwölf Jahren auf dem Buckel auch so etwas wie ein Klassiker. Dass ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...