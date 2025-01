© Foto: Frank Rumpenhorst - picture-alliance / dpa

DeekSeek hat für ein Beben an den Börsen gesorgt - die meisten Werte haben aber wieder zu einer Gegenbewegung angesetzt. Die Investmentbank Goldman Sachs geht daher von einer Korrektur der Märkte aus."Aus unserer Sicht handelt es sich um eine Korrektur und nicht um den Beginn eines anhaltenden Bärenmarktes", schrieb Peter Oppenheimer, Chief Global Equity Strategist, in einer aktuellen Kundenmitteilung. Während US-Aktien, angeführt von den Magnificent Seven, den globalen Markt dominiert haben, sieht Oppenheimer diese Outperformance nicht als "irrationale Euphorie", sondern als Spiegelbild überlegener Fundamentaldaten. Der Einfluss des Technologiesektors auf die Gesamtmarktentwicklung …