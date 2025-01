Wall Street Pepe Ausverkauf schon in weniger als 10 Tagen möglich

Der Vorverkauf von Wall Street Pepe hat mittlerweile mehr als 65,69 Mio. USD eingenommen und bewegt sich schnell auf sein Finanzierungsziel von 72 Mio. USD zu. Somit nähert sich der Memecoin bereits einer Marktkapitalisierung in Höhe von 100 Mio. USD.

Aktuell kann das Projekt täglich weitere 1,2 Mio. USD hinzugewinnen. Obwohl für den Presale fortan noch 16 Tage vorgesehen sind, würde er angesichts des aktuellen Verkaufstempos schon deutlich früher ausverkauft sein. Extrapoliert man die derzeitige Verkaufsrate, so wäre dies schon in rund 10 Tagen.

Angesichts des zunehmenden FOMOs könnte dies jedoch auch schon deutlich früher geschehen. Daher bleibt nun nicht mehr viel Zeit für Interessierte, um sich noch vor der Markteinführung mit den $WEPE-Coins einzudecken und der WEPE-Armee anzuschließen, Alpha zu erzielen und es mit den Walen für Gewinne aufzunehmen.

Angetreten ist das Projekt mit der Mission "Frösche sind gemeinsam stark". Somit soll es mit seiner Gruppe aus Profitradern und Kryptoexperten die Spielregeln ändern sowie eine gemeinschaftlich geführte Gewinnmaschine erschaffen.

Das Ziel von Wall Street Pepe liegt darin, die Herrschaft der Venture-Capitalist-Betrüger, KOL-Pump-and-Dumpers und Wal-Manipulatoren zu ändern. Aufgrund dieser Robin-Hood-Ambitionen ist er unter anderem so beliebt geworden.

Zum jetzigen Zeitpunkt können die $WEPE-Coins für 0,0003665 USD gekauft werden. Nach der Einführung an den Börsen liegt der Preis möglicherweise schon deutlich höher, sodass die Zugangsgebühren für einige unbezahlbar werden können. Wer die einmalige Chance nicht verpassen will, sollte sich jetzt beeilen.

Insgesamt können über den Presale 80 % der Gesamtversorgung in Höhe von 200.000.000.000 $WEPE gekauft werden. Allerdings zeigt die Website, dass praktisch minütlich und teilweise sogar sekündlich die Investoren ihre Chance ergreifen.

Mit einer so hohen Finanzierungssumme kann Wall Street Pepe auch leichter die Aufmerksamkeit der führenden Kryptobörsen erlangen und sich somit möglicherweise für Listungen an diesen qualifizieren. Dies könnte dem $WEPE-Coin noch einmal zu weiteren Kursanstiegen verhelfen, wie es bei anderen zuvor beobachtet wurde.

Krypto-Investoren lieben Frosch-Münzen mit dem Pepe-Thema

Das Projekt Wall Street Pepe konnte schnell eine Armee von Kleinanlegern um sich scharen, wobei mit jedem einzelnen von ihnen die Macht der Gemeinschaft zunimmt. Somit können auch kleine Fische große Wellen schlagen, welche ansonsten nur den Walen vorbehalten waren.

Auf X erzielt Wall Street Pepe 41.000 Anhänger und auf Telegram über 21.000, welche nicht mehr länger zusehen und endlich handeln wollen. Dabei erinnert die überwältigende Motivation dieser ein wenig an die Anfänge der aktivistischen Kleinanleger-Gemeinschaft Wall Street Bets, welche die Börsen herausgefordert und damit für Aufsehen gesorgt hat. Ähnlich viral ist Wall Street Pepe schon jetzt.

Zweifelslos handelt es sich bei Pepe um eine der populärsten Memecoin- und sogar Krypto-"Marken". So gibt es zahlreiche Kryptowährungen, welche mit diesem Branding bedeutende Kursgewinne verbuchen konnte, wie Pepe Unchained.

Dieser konnte seinen Preis für frühe Vorverkaufsinvestoren um mehr als 150 % steigern. Geht man hingegen von einem optimalen Verkauf am Allzeithoch von 0,069 USD aus, so wäre sogar eine Rendite in Höhe von 769 % möglich gewesen.

Dabei wurden jedoch noch nicht einmal die Zinsen durch das Staking berücksichtigt, welche bei vergleichbaren Vorverkäufen für frühe Einsteiger bei rund 2x bis 5x lagen. Dafür werden die Coins für meist rund sieben Tage gesperrt, was den Vorteil wiederum ausgleicht.

Pepe Unchained hat sich seitdem bedeutend weiterentwickelt. So wird erwartet, dass das Memecoin-Launchpad schon am kommenden Montag erscheint. Durch dieses kann die organische Nachfrage wiederum zunehmen, was weitere Kursanstiege nach sich ziehen kann. Daher konnte der Coin auch schon in den letzten Tagen um 84 % steigen.

Bemerkenswert ist das deutlich höhere Verkaufstempo von Wall Street Pepe im Vergleich zu Pepe Unchained. Denn er hat im Gegensatz zu seinem Vorgänger eine vergleichbare Finanzierungssumme in nur 2 Monaten eingenommen, während $PEPU dafür fünf Monate benötigt hat.

Das höhere Verkaufstempo deutet darauf hin, dass er die Investoren noch stärker fasziniert und überzeugt. Dementsprechend positiv könnte sich der Memecoin auch nach seiner Markteinführung entwickeln. Angetrieben werden die Investoren vermutlich ebenso von der Tatsache, dass es einer der wenigen nützlichen Memetoken ist.

Wie auch Pepe Unchained verfolgt Wall Street Pepe ein reales Geschäftsmodell und grenzt sich somit von den sinnlosen Memecoins der ersten Generation ab. Stattdessen nutzt er die Viralität und die Loyalität dieser Internet-Gemeinschaften, um damit ein sinnvolleres Konzept voranzutreiben und den Mitgliedern einzigartige Vorteile zu bieten.

Krypto-Investoren suchen nach dem nächsten $PEPE - Ist es $WEPE?

Laut den Angaben von CoinMarketCap befindet sich Pepe derzeit auf dem 26. Platz der Kryptowährungen. Aktuell kommt er auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 6,04 Mrd. USD, was für einen Memecoin beeindruckend ist. Hätten Sie ihn bei der Korrektur am Tiefststand gekauft, könnten Sie sich über eine Rendite in Höhe von 135.272.846,66 % freuen.

Das Handelsvolumen von Pepe hat sich zuletzt um 7,11 % auf 1,15 Mrd. USD pro Tag verringert. Dennoch sind es rund 19 % der Marktkapitalisierung, während Dogecoin auf rund 2,3 % kommt. Demnach ist das Interesse an Pepe im Vergleich zu seiner Bewertung verhältnismäßig hoch.

Der Rückgang des Handelsvolumens ist laut Berichten möglicherweise darauf zurückzuführen, dass ein Teil der Investoren ihr Kapital in andere Frosch-Memecoins wie Pepe Unchained und Wall Street Pepe umschichtet.

Angesichts des positiven Marktumfeldes scheint es sich um keinen besseren Zeitpunkt für den Launch des $WEPE-Coins und der Krypto-Trading-Community handeln, welche ihren Investoren geringere Verluste und höhere Gewinne ermöglichen kann. Denn es wartet eine Kapitalflut darauf, in den Markt zu strömen.

Making calls. Numbers go up. Getting it done. pic.twitter.com/di6kxYJjLU - Wall Street Pepe (@WEPEToken) January 27, 2025

Bitcoin befindet sich weiterhin über der Marke von 100.000 USD und notiert derzeit bei 104.655 USD. Denn die Krypto-Community wird von positiven Nachrichten wie der Krypto-Reserve der USA und anderer Länder angetrieben. So plant nun auch die tschechische Zentralbank, Bitcoin-ETFs in die Bilanz aufzunehmen.

Zudem äußerte der SEC-Vorsitzende Jerome Powell, dass es inzwischen den Banken in den USA freisteht, Dienstleistungen für Krypto-Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Ebenso gab der norwegische Staatsfonds bekannt, dass dieser durch das Halten der Aktie von MicroStrategy ebenfalls mit 500 Mio. USD in Bitcoin investiert ist.

Daher erwarten einige, dass die Altcoin-Saison bevorsteht. Somit gibt es derzeit kaum eine bessere Chance als Wall Street Pepe, welcher nicht nur Vorteile für Krypto-Investoren, sondern ebenso selbst ein Steigerungspotential bietet.

Gekauft werden können die für den Zugriff auf die exklusiven Inhalte benötigten $WEPE-Coins entweder über die Website des Projektes oder die App Best Wallet. Letztere bietet insbesondere für Vorverkäufe einzigartige Vorteile, wie eine vorzeitige Anzeige im Portfolio oder frühe Zugänge vor der Öffentlichkeit. Herunterladen können Sie sie im Google Play Store und Apple App Store.

Der Kleinanleger-Armee können Sie sich über den Presale und in den sozialen Medien wie X und Telegram anschließen. Dort erfahren Sie außerdem früh die neuesten Ankündigungen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.