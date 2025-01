Die Trump-Zölle kommen doch ab morgen, Gold steigt über 2800 Dollar auf eine neues Allzeithoch - und das liegt auch an der EZB, die in eine Stagflation hinein die Zinsen senkt. Und in Deutschland geraten die Maßstäbe durcheinander (nicht nur ökonomisch und in der deutschen Energiepolitik): über Fakten und Anstand! Marktgeflüster Teil 2 hier: https://www.youtube.com/watch?v=u0UTPRc7M78

