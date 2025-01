Nicosia, Zypern (ots/PRNewswire) -ISX Financial EU PLC (ISX Plc) freut sich, seine Gewinne für das 4. Quartal 2024 vorzustellen. Nach einem bisher beeindruckenden Jahr freut sich ISX Plc, ein weiteres Rekordquartal vorweisen zu können. Dies ist das fünfte Rekordquartal in Folge für ISX Plc, was das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens und seine Position als Marktführer im Bereich "Banktech" festigt.Wichtigste finanzielle Höhepunkte - Q4 2024Ajay Treon, Finanzvorstand von ISX Plc, kommentierte: "Aufbauend auf den starken Ergebnissen der ersten neun Monate des Jahres 2024 lieferte das vierte Quartal eine anhaltend positive Dynamik, die von strategischen Wachstumsinitiativen, der Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen sowie operativen Erfolgen angetrieben wurde. Diese Ergebnisse unterstreichen unser Engagement, uns nach der Unternehmensspaltung im Jahr 2021 in den Bereichen Banktech und Zahlungsverkehr weiterzuentwickeln.Ich bin unheimlich stolz auf das, was wir in diesem Rekordjahr 2024 erreicht haben. Ich möchte unseren Kunden, Mitarbeitern und Partnern für ihre anhaltende Unterstützung herzlich danken. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft von Banktech und Zahlungsverkehr, und ich freue mich auf die Möglichkeiten, die vor uns liegen."Starkes Wachstum der Kundenumsätze: Wir haben eine Umsatzsteigerung von 81 % im Jahresvergleich erzielt, ergänzt durch einen Anstieg von 8 % im Quartalsvergleich. Die Nettovermögenswerte stiegen im Jahresvergleich um beeindruckende 160 % und im Vergleich zum vorherigen Quartal um weitere 23 %.Neue Bestmarken: Der Umsatz im Dezember erreichte mit 6,0 Millionen Euro ein Rekordhoch, und das Transaktionsvolumen im vierten Quartal überstieg zum zweiten Mal in Folge 1 Milliarde Euro.Die Erwartungen für 2024 wurden übertroffen: Wir haben unser Umsatzziel von 50 Millionen Euro erreicht und unsere angestrebte EBITDA-Marge von 40-45 % übertroffen.Finanzielle Resilienz: Mit einer EBITDA-Marge von 61 % verfügen wir weiterhin über eine solide Finanzlage, was unsere Stabilität im Markt für Banktech-Zahlungen unterstreicht.Investitionen in Innovation: Eine Investition von 0,8 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung im vierten Quartal unterstreicht unser Engagement für kundenorientierte Lösungen und technologische Fortschritte.Ausbau der Talente: Um unseren Wachstumskurs zu unterstützen, haben wir unsere Belegschaft im Jahr 2024 um 22 % erweitert und das Jahr mit insgesamt 184 Mitarbeitern abgeschlossen.Nikogiannis Karantzis, Geschäftsführer von ISX Plc, fügte hinzu:"Wir sind stolz darauf, unser fünftes Rekordquartal in Folge bekannt zu geben. Dies unterstreicht die Belastbarkeit unseres Geschäftsmodells und das unerschütterliche Engagement unseres Teams. Unser Fokus liegt stets darauf, nachhaltiges Wachstum durch Innovation, operative Exzellenz und unermüdlichen Einsatz für den Erfolg unserer Kunden zu fördern."Den Link zum vollständigen Quartalsbericht finden Sie hier: https://www.isx.financial/hubfs/ISX%20Announcements/2024/ISX%20Q4%202024.pdfISX Financial EU PLC ist ein "Banktech"-Unternehmen, das seine eigene Technologie einsetzt, um Händlern im gesamten EWR und im Vereinigten Königreich Finanzdienstleistungen anzubieten. Die kombinierte Zahlungsverkehrsplattform und -infrastruktur des Unternehmens bietet eine vollständige End-to-End-Transaktionsbanking-, Devisen-, Überweisungs- und Zahlungsverarbeitungsfunktion.media@isxfinancial.comMedienanfragen:+35722015740media@isxfinancial.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2291227/iSX_financial_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/isx-financial-eu-plc-gibt-rekordergebnis-fur-das-vierte-quartal-2024-bekannt-302365559.htmlOriginal-Content von: ISX Financial EU PLC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172858/5961844