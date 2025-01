DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,4% auf 21.642 Pkt - Drohende US-Zölle belasten

DOW JONES--Leicht abwärts ging es im nachbörslichen Geschäft am Freitag nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Die sich abzeichnende Einführung von Importzöllen durch die USA am Samstag habe das Sentiment leicht belastet, ergänzte der Teilnehmer. US-Präsident Donald Trump plane Zölle von 25 Prozent gegen Kanada und Mexiko und in Höhe von 10 Prozent gegen China, teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, mit. Wichtige Unternehmensmeldungen habe es nicht gegeben, sagte der Händler.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 21.642 21.732 -0,4% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

January 31, 2025 16:28 ET (21:28 GMT)

