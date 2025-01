Dämpfer zum Wochenende: An den Börsen in New York hat eine Bestätigung der Einführung erster US-Importzölle am letzten Handelstag der Woche für Unruhe gesorgt. Der Dow Jones hatte schon früh geschwächelt, nachdem er zu Beginn noch sein knapp zwei Monate altes Rekordhoch ins Visier genommen hatte. Am Ende büßte er 0,75 Prozent auf 44544 ein.Auf Wochensicht behauptete der Leitindex einen Gewinn von 0,3 Prozent und für den zu Ende gegangenen Januar ein Plus von 4,7 Prozent.Der S&P 500 verabschiedete ...

