Krypto News: Statt in den USA: Kommt der erste weltweite XRP ETF nun in Kanada?

Kanada tritt in direkte Konkurrenz mit Amerika, zumindest was den XRP Spot ETF betrifft. Der kanadische Vermögensverwalter Purpose Investments hat einen vorläufigen Prospekt bei der Toronto Stock Exchange eingereicht, um den weltweit ersten Spot-XRP-Exchange-Traded-Fonds (ETF) an der Börse zu lancieren. Damit ist das Wettrennen eröffnet, denn in den USA haben bereits mehrere Unternehmen einen Antrag bei der SEC für einen XRP-Spot-ETF eingereicht. Purpose Investment ist allerdings sehr optimistisch, dass Kanada aus diesem Rennen als Sieger hervorgeht. Angesichts der zunehmenden Akzeptanz und des wachsenden institutionellen Interesses an XRP ist so ein Spot ETF nach Ansicht des Unternehmens eine transparente und zugleich leicht zugängliche Lösung, die Investitionen in digitale Vermögenswerte einfacher macht - und das innerhalb eines regulierten Rahmens. Der geplante ETF von Purpose Investment soll Ripple langfristig halten und damit Anlegern eine einfache Möglichkeit bieten, von der Wertentwicklung von XRP zu profitieren. Innerhalb der letzten 30 Tage ist der XRP um 30 % im Kurs gestiegen und auf Jahressicht sogar um 500 %.

Grayscale beantragt XPR Spot ETF in den USA

Am 30. Januar (also gestern) stellte Grayscale Investments einen Antrag zur Umwandlung seines bestehenden XRP Trusts in einen börsengehandelten Fonds (ETF). Der Vorschlag wurde bei der New Yorker Börse eingereicht. Der Trust verwaltet aktuell etwa 16,1 Millionen US-Dollar in XRP. Sollte der ETF tatsächlich genehmigt werden, könnte noch sehr viel mehr Geld in das Vermögensvehikel fließen. Grayscale ist zumindest zuversichtlich, dass die US-Börsenaufsicht SEC unter neuer regulatorischer Führung eine positivere Haltung einnehmen könnte.

Neben Grayscale haben auch andere große Vermögensverwalter Anträge eingereicht, darunter CoinShares und Bitwise Anfang Januar 2025. Wo der Fonds gelistet wird oder wie viel XRP verwaltet werden soll, wurde jedoch nicht offengelegt. Viele Details sind also noch unter Verschluss. Während die USA also noch zögern, nimmt Kanada bereits schnellere regulatorische Anpassungen vor - ein Szenario, das sich bereits bei Bitcoin-, Ethereum- und Solana-ETFs abzeichnete. Kanada hat also aktuell die Nase vorn, ebenso wie Wall Street Pepe, der derzeit der heißeste Vorverkauf in der Kryptowelt ist.

