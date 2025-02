Kupferfunde mit Potential: Surefire Resources meldet Fortschritte am Copper Hill-Projekt

Anzeige / Werbung Surefire Resources hat die Ergebnisse aus seinem ersten Scout-Bohrprogramm am Copper Hill-Projekt veröffentlicht. Die hohen Kupfer- und Schwefelkonzentrationen könnten den Grundstein für ein bedeutendes Kupferprojekt in der Region legen. Surefire Resources hat die Ergebnisse aus seinem ersten Scout-Bohrprogramm am Copper Hill-Projekt veröffentlicht. Die hohen Kupfer- und Schwefelkonzentrationen könnten den Grundstein für ein bedeutendes Kupferprojekt in der Region legen. Kupferanomalien und steigende Werte in der Tiefe Die jüngsten Analysen zeigen Kupfergehalte von bis zu 2.010 ppm (0,2 %) und Schwefelkonzentrationen von bis zu 27.270 ppm (2,7 %) in disseminierten Sulfiden - fein verteilten Erzmineralen in vulkanischen Gesteinen. Besonders hervorzuheben sind die Ergebnisse aus Bohrloch PBRC010, das in einer Zone mit oberflächlichen Kupferwerten von 230 ppm angesetzt wurde. Die Kupferkonzentrationen steigen mit zunehmender Tiefe und erreichten ihren Höchstwert in einer Tiefe von 62 Metern.



Das im Dezember 2024 abgeschlossene Bohrprogramm umfasste elf Reverse-Circulation-Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 672 Metern. Ziel war die Untersuchung von geochemischen Anomalien in einem 3 x 2 Kilometer großen Gebiet. Die Probenanalysen, durchgeführt im Nagrom-Labor in Perth, lieferten konsistente Ergebnisse, die das Potenzial des Gebiets untermauern. Tabelle der Bohrergebnisse Geologie Das Copper Hill-Projektgebiet ist geprägt von vulkanischen Gesteinsabfolgen, die reich an Sulfiden sind - Verbindungen, die häufig mit Kupfervorkommen assoziiert werden. Die Analyseergebnisse deuten darauf hin, dass die Kupferanreicherung eng mit hohen Schwefelwerten verknüpft ist. Dies könnte auf tiefere mineralisierte Zonen hinweisen.

Zudem wurde ein nordost-südwestlich verlaufender geochemischer Trend identifiziert, der präzisere Zielgebiete für zukünftige Bohrungen aufzeigen könnte. Nächste Schritte Surefire plant, geophysikalische Untersuchungen durchzuführen, um massive Sulfidziele in tieferen Schichten zu lokalisieren. Diese Untersuchungen sollen die Grundlage für eine zweite Explorationsphase bilden, bei der hochwertigere und größere Erzkörper anvisiert werden. Parallel dazu werde das Unternehmen die bisherigen Daten intensiver analysieren und zusätzliche geologische Untersuchungen vor Ort durchführen.



Die Kombination aus geochemischen und geophysikalischen Daten soll laut Surefire entscheidend sein, um die wirtschaftliche Machbarkeit des Projekts zu bewerten. Strategische Bedeutung für Surefire Resources Copper Hill erweitert das diversifizierte Projektportfolio von Surefire Resources. Bisher liegt der Fokus des Unternehmens auf dem Flaggschiff-Projekt Victory Bore, das Vanadium, Eisen und Titan umfasst. Dieses Projekt zählt zu den größten Ressourcen seiner Art und positioniert das Unternehmen im Bereich kritischer Batteriemineralien.



Mit dem steigenden globalen Bedarf an Kupfer - einem essenziellen Rohstoff für die Energiewende und den Ausbau erneuerbarer Energien - könnte Surefire in einem wachstumsstarken Markt Fuß fassen. Kupfer ist besonders für elektrische Infrastruktur und Energiespeicher von zentraler Bedeutung. Kommentar und Ausblick: Paul Burton, Managing Director von Surefire Resources, erklärte:

"Die Ergebnisse bestätigen das enorme Potenzial von Copper Hill. Unsere nächsten Schritte werden darauf abzielen, die identifizierten Anomalien weiter zu untersuchen und die Projektbasis unseres Unternehmens gezielt zu stärken."



Während Surefire weiterhin Fortschritte bei Victory Bore erzielt, bietet Copper Hill eine strategische Gelegenheit, das Geschäftsfeld zu erweitern und die Ressourcenbasis zu diversifizieren. Investoren und Branchenbeobachter werden die kommenden Entwicklungen mit Spannung verfolgen. Enthaltene Werte: XD0002058432,AU000000SRN2

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )