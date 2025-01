Catslap verbrennt 1 Mio. $ für Memecoin-Superzyklus 2025: Erfolgt nun ein Super-Pump?

Das Team des Katzen-Memecoins Catslap hat heute bekannt gegeben, dass sie ein Burning im Umfang von 1 Mio. USD durchführen. Somit wird das Angebot der verfügbar $SLAP-Coins zusätzlich reduziert, was wiederum einen preistreibenden Effekt auf die übrigen Token ausüben kann.

Bisher kommen die Burnings schon auf 1.196.558.367,83 $SLAP-Coins, welche umgerechnet einen Wert von mehr als 1,5 Mio. USD haben. Davon profitieren wiederum alle Tokeninhaber, während Newstrader solche Ereignisse für bullische Trades nutzen und ebenfalls den Coin temporär zum Pumpen bringen können.

https://twitter.com/CatSlapToken/status/1885288232755097793

Der $SLAP-Coin treibt auch das Slap-to-Earn-Spiel Catslap an. In diesem können die Teilnehmer durch das Verteilen von Schlägen den eigenen Token als Belohnung verdienen. Dabei erhalten sie die Möglichkeit, einen von sechs verschiedenen Charakteren zu wählen, wobei unter anderem Donald Trump, Elon Musk und Michael Jackson zur Verfügung stehen.

Alles Wichtige über die Slapdrop-Kampagne von Catslap

Vor dem heutigen Burning fand der erste Slapdrop-Wettbewerb statt, bei welchem die besten 10 Slapper Belohnungen aus einem Preispool in Höhe von 100.000 USD erhalten haben. Die Teilnahme an diesem ist auf unterschiedlichsten Wegen möglich.

Eine Möglichkeit bietet die Zealy-Kampagne, bei welcher Catslap in den sozialen Medien und darüber hinaus unterstützt wird, um eine höhere Viralität aufzubauen. Dafür benötigen Interessierte zudem die Best Wallet, um sich für die Belohnungen zu qualifizieren.

Alle Verdienste unterliegen einer Sperrfrist von 90 Tagen, um den Verkaufsdruck zu verringern, wie es beispielsweise auch bei anderen bekannten Memecoins wie Hamster Kombat gesehen wurde.

Zum aktuellen Zeitpunkt wurden über den Slapdrop $SLAP-Coins für umgerechnet 1 Mio. USD aus dem Verkehr gezogen, womit dieser beendet wurde. Von den Anlegern wurde zudem eine Milliarde Token in dem Staking-Pool eingesetzt.

Die Investoren haben nun 14 Tage Zeit, um die gestakten Coins und die Belohnungen auszuzahlen. Alle nicht beanspruchten Zinsen werden aus dem Verkehr gezogen. Dennoch sind diese nicht von dem Burning betroffen.

Am 14. Februar sollen alle nicht beanspruchten Staking-Prämien und alle übrigen, vom Team kontrollierten Coins, welche nicht über einen Vertrag an Sperrfristen gebunden sind, vernichtet werden. All dies kann transparent über diese Website verfolgt werden.

Der Website wurde für dieses Ereignis ein Countdown hinzugefügt, welcher das FOMO noch einmal antreiben kann. Alle weiteren Details über die Freigabe der übrigen Coins finden Sie auf der Slapdrop-Website. Das Burning hat allerdings keinerlei Auswirkungen auf die Slapdrop-Belohnungen, welche innerhalb des Zeitraums von 90 Tagen freigegeben werden.

Catslap profitiert von weiteren Preistreibern

Darüber hinaus führt das Catslap-Team regelmäßige Buybacks durch, welche sich bisher schon auf 533.281 USD oder umgerechnet 348 Mio. $SLAP belaufen. Diese werden von ihnen über den offenen Markt gekauft, um den Kurs zusätzlich zu unterstützen.

Das Allzeithoch von 0,009478 USD hat frühen Käufern eine Rendite von bis zu 8.516 % ermöglicht. Aber auch für die nächste Zeit gibt es noch einige Katalysatoren, welche den Coin auf neue Hochs treiben können.

Zudem werden die Angebotsverknappung durch das Bitcoin-Halving zusammen mit der höheren Nachfrage durch die ETFs und die US-Reserve die Kryptoindustrie vermutlich weiterhin antreiben.

In diese Hinsicht ist Catslap dazu prädestiniert, um die Nische der Katzen-Memecoins anzuführen. Denn im Unterschied zu Vorgängern wie Popcat hat das Projekt deutlich mehr zu bieten, wie das eigene Play-to-Earn-Spiel.

Das Catslap-Team hat außerdem den Smart Contract von den Web3-Sicherheitsspezialisten von SolidProof überprüfen lassen, um kritische Fehler mit dem Code ausschließen zu können. Darüber hinaus vergrößert dies das Vertrauen, welches wiederum für Kapitalflüsse essentiell ist.

Erwerben können Sie den $SLAP-Coin auch über die schnell wachsende Geldbörsen-App von Best Wallet, welche Sie im Google Play Store und Apple App Store finden.

Der Gemeinschaft von Catslap können Sie sich über X und Telegram anschließen. Bereiten Sie sich auf den Bounce vor, wobei es sich um mehr als nur einen sogenannten Dead-Cat-Bounce handeln dürfte.

