Die Newmont Mining Corporation verzeichnet eine bemerkenswerte Entwicklung an den Börsen. Der Goldbergbaukonzern konnte in den vergangenen vier Wochen einen deutlichen Kursanstieg von 13,56 Prozent verbuchen. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 42,71 USD, was zwar einen leichten Rückgang von 0,89 Prozent zum Vortag darstellt, jedoch im Jahresvergleich eine positive Entwicklung von über 22 Prozent aufweigt.

Dividendenzahlung bestätigt

Die vierteljährliche Dividendenzahlung von 0,25 USD pro Aktie wurde Ende 2024 planmäßig ausgeschüttet. Mit einer Marktkapitalisierung von 46,9 Milliarden Euro bleibt Newmont einer der führenden Goldproduzenten weltweit. Für das laufende Jahr 2025 wird ein KGV von 10,91 prognostiziert, was auf eine solide Bewertung hindeutet.

