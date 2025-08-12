© Foto: adobe.stock.comErfährt ein spektakuläres Comeback sogar noch die Krönung? Nach einem gewaltigen Kursdebakel ist dieser Gold-Highflyer wieder obenauf. Womöglich gelingt der Goldaktie sogar der ultimative Befreiungsschlag. Quartalsberichtssaison mit Licht und Schatten Die aktuelle Quartalsberichtssaison offenbarte wenig überraschend Licht und Schatten. Zu den Unternehmen, die nicht vollends überzeugen konnten, gehörte unter anderem die Nummer 2 des Sektors Barrick Mining. Die am Montag (11. August) veröffentlichten Quartalsergebnisse der Kanadier hielten den hohen Erwartungen nicht stand. Ganz ähnlich erging es im Übrigen New Gold vor einigen Tagen. Die Aktie des kanadischen Gold- und Kupferproduzenten …Den vollständigen Artikel lesen ...
