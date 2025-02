Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -United Imaging, ein weltweit führender Hersteller fortschrittlicher medizinischer Bildgebungs- und Strahlentherapiegeräte, hat auf der Arab Health 2025 eine Reihe bahnbrechender Innovationen vorgestellt und dabei wichtige Partnerschaften mit führenden Unternehmen aus den Bereichen Gesundheitswesen und Technologie geschlossen. Das Unternehmen, das seine Präsenz im globalen Gesundheitswesen immer weiter ausbaut, stellte seine fortschrittlichen Lösungen vor, darunter uMR ultra, uMI Panvivo, uRT 506c, uAngio AVIVA und die uSense-Plattform für CT. Der uRT 506c, die nächste Generation der personalisierten Präzisionsstrahlentherapie, ist ein Highlight und setzt neue Maßstäbe in der Strahlentherapie. Das uAngio AVIVA, ist ein Paradigmenwechsel in der Angiographie und definiert das interventionelle Röntgen neu. Eine weitere Hauptattraktion der Veranstaltung war die uSense-Plattform, die den Weg für eine Ära der intelligenten, instinktgesteuerten CT-Bildgebung ebnet. Diese Innovationen unterstreichen das Engagement von United Imaging, das Gesundheitswesen weltweit durch modernste Bildgebungstechnologien und KI-gesteuerte Diagnosetools zu verbessern.In diesem Jahr stellten United Imaging Intelligence (UII), United Imaging Microelectronics und United Imaging MetaHealthcare - Tochtergesellschaften der United Imaging Group - ihre neuesten Innovationen vor. Im Mittelpunkt standen innovative medizinische KI-Fortschritte, bahnbrechende Fortschritte bei medizinischen Großmodellen, die uOrigin-Hörgeräteserie und HearOn - schlüsselfertige Lösungen für Hörgeräte - sowie uMetaGenesis, eine verfeinerte Lösung für das Management medizinischer Geräte. Diese Highlights unterstreichen den ganzheitlichen Innovationsansatz des Unternehmens. Es ist das erste Mal, dass die uOrigin-Hörgeräteserie und uMetaGenesis offiziell auf dem internationalen Markt eingeführt werden. Während der Veranstaltung stärkte United Imaging strategische Partnerschaften mit wichtigen Gesundheits- und Technologieführern im Nahen Osten und darüber hinaus. Kooperationen mit Institutionen. Zu den wichtigsten Partnerschaften gehört die Zusammenarbeit mit:- Sezin Medical Imaging in der Türkei, das den uMR Jupiter 5T, den weltweit ersten Ganzkörper-Ultrahochfeld-MRT, in seinen Betrieb integrieren und damit einen neuen Maßstab für MRT-Technologie in der Region setzen wird.- Al Mana Group in Saudi-Arabien, eine der größten medizinischen Gruppen des Landes, die eine multidisziplinäre Zusammenarbeit in den Bereichen CT, Strahlentherapie, molekulare Bildgebung und KI aufbaut, um die Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten zu verbessern.- KPJ Healthcare in Malaysia, wo das uMI Vista, das erste digitale PET/CT-System von United Imaging in Südmalaysia, installiert wird, wodurch das nuklearmedizinische Angebot des Landes weiter ausgebaut wird.- Jaber Al-Ahmad Center für Nuklearmedizin und molekulare Bildgebung in Kuwait, wo das uMI Panorama 35 von United Imaging als Teil des wachsenden Fokus der Region auf fortschrittliche molekulare Bildgebung installiert wird.- Al-Khalidi Medical Center in Jordanien, das seine Diagnose- und Theranostikdienste mit der hochmodernen digitalen PET/CT- und High-End-MRT-Technologie von United Imaging verbessern wird, was insbesondere Krebspatienten zugute kommen wird.- T Das Nairobi West Hospital in Kenia, das UIH Digital PET/CT nutzt, wird mit United Imaging für uAngio, MRI, CT, MRI, DR-Systeme und uAI-Lösungen zusammenarbeiten.Diese Kooperationen sind ein Beleg für die Rolle von United Imaging als treibende Kraft bei der Umgestaltung des Gesundheitswesens und unterstreichen die Mission des Unternehmens, weltweit eine zugängliche und qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung zu bieten.Dr. Jusong Xia, President of International Business bei United Imaging Healthcare, betonte das Engagement des Unternehmens für medizintechnische Innovationen, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz (AI). Er erklärte: "Seit seiner Gründung hat United Imaging Innovation zu einem Eckpfeiler seiner Strategie gemacht. Wir fühlen uns geehrt, dass führende Unternehmen des Gesundheitswesens weltweit auf unsere fortschrittlichen Technologien, einschließlich KI, vertrauen. Durch die Integration von KI in unsere medizinischen Bildgebungslösungen erhöhen wir die Diagnosegenauigkeit, verbessern die Ergebnisse für die Patienten und erweitern den Zugang zu einer hochwertigen Gesundheitsversorgung. Diese Partnerschaften zeigen die transformative Wirkung von Innovation und Zusammenarbeit und schaffen die Voraussetzungen für weitere Fortschritte. In Zukunft werden wir unsere Zusammenarbeit mit wichtigen medizinischen Akteuren verstärken, unseren Kunden einen größeren Mehrwert bieten und unsere Mission, allen Menschen eine gleichberechtigte Gesundheitsversorgung zu ermöglichen, aufrechterhalten."Die Wirkung von United Imaging geht weit über den Nahen Osten hinaus. Bis heute nutzen über 14.000 Krankenhäuser und Einrichtungen in mehr als 75 Ländern und Regionen mehr als 32000 Produkte von United Imaging. Die Innovationen des Unternehmens bewirken einen bedeutenden Unterschied in klinischen Einrichtungen weltweit. Von den USA und Europa bis nach Japan, Südostasien und Afrika treibt United Imaging den Fortschritt in der medizinischen Bildgebung, der KI-Diagnostik und den Behandlungsmöglichkeiten rund um den Globus voran.Über United Imaging HealthcareUnited Imaging Healthcare wurde 2011 mit dem Ziel gegründet, leistungsstarke medizinische Bildgebungsprodukte, Strahlentherapiegeräte, Life-Science-Instrumente und intelligente digitale Lösungen für globale Kunden anzubieten. Mit der Mission "To Bring Equal Healthcare for All" und der Vision "Leading Healthcare Innovation" widmet sich United Imaging kontinuierlich der Schaffung von Mehrwert für seine Kunden und der Verbesserung der Zugänglichkeit hochwertiger medizinischer Geräte und Dienstleistungen weltweit durch enge Zusammenarbeit mit Krankenhäusern, Universitäten, Forschungseinrichtungen und Industriepartnern.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/united-imaging-stellt-auf-der-arab-health-2025-bahnbrechende-innovationen-vor-und-starkt-strategische-partnerschaften-im-gesamten-nahen-osten-und-afrika-302365498.htmlPressekontakt:Yunfei Zhao,yunfei.zhao@united-imaging.comOriginal-Content von: United Imaging Healthcare Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100094874/100928508