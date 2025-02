Die DeepSeek-Meldungen verleiteten in der zurückliegenden Woche so viele Anleger zu Panikverkäufen von Nvidia-Aktien, dass ein Börsenwert von insgesamt rund 590 Milliarden Dollar an nur einem Tag vernichtet wurde. Haben Sie die Nerven behalten? Eine Strategie für stabilere Depots in stürmischen Börsenzeiten könnte "mehr Diversifizierung" lauten. Doch wie findet man die Gegengewichte zu Tech-, KI- und auch US-Werten?Die kurze Antwort: mit Informationen von DER AKTIONÄR.Die lange Antwort: Die folgenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...