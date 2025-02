Die Immobilienaktie Aroundtown verzeichnete zum Monatsende einen positiven Trend an der Börse. Der Kurs stieg am 31. Januar auf 2,85 Euro, was einem Zuwachs von 0,65 Prozent entspricht. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich aktuell auf 4,4 Milliarden Euro bei 1,5 Milliarden ausstehenden Aktien.

Aktuelle Analysteneinschätzungen

Im Januar 2025 haben sich zwei Analysten mit der Aroundtown-Aktie befasst, wobei einer der Experten eine neue Bewertung vorgelegt hat. Die Entwicklung steht im Kontext eines Monatsrückgangs von 1,95 Prozent, während die Aktie im Jahresvergleich ein Plus von 36,57 Prozent aufweist.

