Die dänische Transport- und Logistikgruppe DFDS A/S verzeichnet aktuell eine positive Kursentwicklung. Der Aktienkurs stieg zum letzten Handelstag um 0,31 Prozent auf 14,35 EUR. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 831,6 Millionen EUR. Besondere Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die bevorstehende Veröffentlichung der Geschäftsaktivitäten für Januar 2025 am 12. Februar sowie die Q4 2024 Ergebnisse, die am 21. Februar präsentiert werden.

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,41 für das laufende Jahr 2025 und einer Flotte von 55 Fähren auf 24 Routen bleibt DFDS ein bedeutender Akteur im europäischen Logistiksektor. Der Konzern, der sowohl Frachtdienste als auch Passagiertransport anbietet, hat in den vergangenen Wochen eine Stabilisierung seiner Geschäftsaktivitäten gezeigt.

Anzeige

DFDS A/S-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue DFDS A/S-Analyse vom 1. Februar liefert die Antwort:

Die neusten DFDS A/S-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für DFDS A/S-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 1. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

DFDS A/S: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...