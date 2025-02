Die Schweizer Privatbankengruppe Julius Baer steht kurz vor der Veröffentlichung ihrer Jahreszahlen für 2024. Am kommenden Montag, dem 3. Februar, wird der Finanzkonzern seine Geschäftsergebnisse präsentieren. Nach aktuellen Analystenprognosen wird ein adjustierter Jahresgewinn von 928 Millionen Schweizer Franken erwartet. Die Aktie zeigt sich im Vorfeld der Zahlenvorlage mit einem Kurs von 70,12 USD leicht rückläufig und verzeichnete am 1. Februar einen Tagesverlust von 1,99 Prozent.

Neue Führung bringt Veränderung

Unter der Leitung des neuen CEO Stefan Bollinger stehen bei Julius Baer weitreichende Umstrukturierungen an. Die Privatbank, die an mehr als 50 Standorten in über 25 Ländern tätig ist, verzeichnete trotz kurzfristiger Kursschwankungen eine positive Jahresentwicklung mit einem Plus von 25,96 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

