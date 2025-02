Eine gefährliche Woche an der Wall Street macht Diversifikation notwendig. Ein KI-Durchbruch in China erschütterte zu Wochenbeginn die Aktienmärkte und löste einen Ausverkauf bei US-Tech-Aktien aus. Am Donnerstag spitzte sich das Zolldrama zu, als Präsident Donald Trump Maßnahmen gegen wichtige Handelspartner ankündigte. Und eine hawkishe US-Notenbank schreckte inflationsbesessene Händler auf. Es war keine gute Woche ...

