Der führende US-Energieversorger NextEra Energy verzeichnete Ende Januar 2025 eine bemerkenswerte technische Entwicklung. Am 29. Januar durchbrach die Aktie die wichtige Marke von 68,16 EUR, was von Marktteilnehmern als signifikantes Signal gewertet wurde. Der aktuelle Kurs liegt bei 71,57 USD, was einem Anstieg von 0,34 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 141,9 Milliarden EUR.

Aktuelle Entwicklungen

Die positive Kursentwicklung setzt sich auch in der jüngsten Handelsperiode fort. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,19 für das laufende Jahr 2025 und einer vierteljährlichen Dividende von 0,52 USD zeigt sich das Unternehmen in einer stabilen Position. Der Energieversorger, der in 30 US-Bundesstaaten sowie in Kanada tätig ist, profitiert weiterhin von seiner starken Marktstellung im Bereich der erneuerbaren Energien.

