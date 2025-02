Rüstungsaktien stehen hoch im Kurs. Seit Jahren in den USA ein Dauerbrenner und vor dem Hintergrund der Allzeithochs bei Schlüsselunternehmen wie Rheinmetall beginnt nun auch wieder in Europa die 2. und 3. Reihe an der Börse durchzustarten. Hensoldt ist das jüngste Beispiel.Hensoldt (DE000HAG0005) geht mit einer sehr starken Book-to-Bill-Ratio in das neue Jahr. Für das Gesamtjahr 2024 liegt die Prognose bei einer Ratio von 1,2, was so viel bedeutet, dass man 20 % mehr Aufträge bekommen hat, als man derzeit abarbeiten und abrechnen kann. Die ...

