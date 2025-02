Die Waste Management-Aktie zeigt sich Anfang Februar 2025 mit gemischten Signalen. Nach einem beachtlichen Kursanstieg über die 50-Tage-Linie auf 210,55 EUR am 30. Januar musste das Papier in den Folgetagen leichte Verluste hinnehmen und notiert aktuell bei 211,90 EUR, was einem Tagesverlust von 0,52 Prozent entspricht. Der führende nordamerikanische Entsorgungskonzern konnte zwar im vergangenen Monat ein Plus von 8,83 Prozent verzeichnen, verfehlte jedoch zuletzt die Analystenerwartungen bei der Präsentation seiner Geschäftszahlen.

Aktuelle Marktposition

Mit einer Marktkapitalisierung von 85,2 Milliarden EUR bleibt Waste Management ein Schwergewicht in der Entsorgungsbranche. Die vierteljährliche Dividende wurde zuletzt im Dezember 2024 mit 0,75 USD ausgezahlt, was die Stabilität des Unternehmens unterstreicht.

