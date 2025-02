Die TAG Immobilien AG zeigt zum Monatsbeginn Februar 2025 eine stabile Entwicklung an der Börse. Der Aktienkurs liegt aktuell bei 14,28 EUR, was im Jahresvergleich einem Plus von 11,44 Prozent entspricht. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,5 Milliarden Euro und 175,5 Millionen ausstehenden Aktien bleibt das im MDAX notierte Immobilienunternehmen ein bedeutender Akteur am deutschen Wohnimmobilienmarkt.

Kommende Ereignisse im Fokus

Ein wichtiger Termin steht unmittelbar bevor: Am 06. Februar 2025 lädt TAG Immobilien zum Investor Day ein. Diese Veranstaltung dürfte weiteren Aufschluss über die strategische Ausrichtung des Unternehmens geben, das sich hauptsächlich auf die Bewirtschaftung von Wohnimmobilien in deutschen Großräumen wie Hamburg und Berlin konzentriert.

