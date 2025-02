Die Thyssenkrupp ADR verzeichnet einen bemerkenswerten Jahresauftakt an der Börse. Mit einem aktuellen Kurs von 4,86 EUR konnte das Papier im vergangenen Monat einen deutlichen Zuwachs von 23,66 Prozent erzielen. Die Marktkapitalisierung des Industriekonzerns beläuft sich derzeit auf 3,0 Milliarden Euro bei 622,5 Millionen ausstehenden Aktien.

Wichtige Termine im Februar

In den kommenden Tagen stehen bedeutende Unternehmenstermine an. Am 3. Februar 2025 erfolgt die Auszahlung der Schlussdividende, gefolgt von der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse für Q1 2025 am 13. Februar. Diese Termine könnten weitere Impulse für den Aktienkurs liefern.

Anzeige

Thyssenkrupp ADR-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Thyssenkrupp ADR-Analyse vom 1. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Thyssenkrupp ADR-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Thyssenkrupp ADR-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 1. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Thyssenkrupp ADR: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...