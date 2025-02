Die Sartorius-Vorzugsaktie verzeichnet aktuell eine schwierige Phase an der Börse. Der Laborausrüster und Pharmatechnologie-Konzern musste am 01. Februar 2025 einen weiteren Kursrückgang von 1,99 Prozent hinnehmen, was den zweiten Handelstag in Folge mit erheblichen Verlusten markiert. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 277,00 Euro, womit das Göttinger Unternehmen zu den schwächeren Werten im deutschen Leitindex gehört.

Monatliche Entwicklung positiv

Trotz der jüngsten Verluste zeigt sich auf Monatssicht eine positive Entwicklung. Die Vorzugsaktie konnte im vergangenen Monat ein Plus von 29,59 Prozent verbuchen. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich aktuell auf 10,5 Milliarden Euro.

