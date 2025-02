Amilera, die deutsche Hautpflegemarke, die für ihre Fachkompetenz in der ästhetischen Medizin mit modernster dermatologischer Betreuung bekannt ist, markiert ihren Schlüsselmoment im Jahr 2025.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250130872707/de/

Amilera at Stachus Passagen, Europe's largest fashion shopping centre (Photo: Business Wire)

25. Januar: Multidimensional H.A Ultra Anti-Aging Regenerating Serum, nachstehend Amilera Anti-Aging-Serum genannt, mit einer innovativen Anwendung von Hyaluronic Filling Spheres von BASF, dem weltweit größten Anbieter von kosmetischen Inhaltsstoffen. Amilera hat auch in München einen markanten Auftritt hingelegt und stand am Karlsplatz gelegenen Stachus Motion ganz in der Nähe des größten Einkaufszentrums Europas "Stachus Passagen" im Zentrum.

Aus deutschen dermatologischen Laboren stammend hat sich Amilera eine Nische in der Schönheitsbranche geschaffen, indem das Unternehmen eine Reihe von Produkten anbietet, die die Essenz professioneller Anti-Aging-Behandlungen und täglicher Hautpflegeroutinen zusammenfassen. Die Produktlinie der Marke ist ein Beweis für ihren innovativen Ansatz und bietet Formulierungen, die reich an Wirkstoffen sind und entwickelt wurden, um verschiedene Hautprobleme, wie etwa Alterung, Glanz und Aufhellung zu behandeln.

"Inmitten des harten globalen Wettbewerbs ist es unser Ziel, tief in ungelöste Bereiche der Hautwissenschaft durch gründliche Erforschung der Hautmechanismen mit einem Engagement für Forschung und Entwicklung einzutauchen, um sicherzustellen, dass jedes Produkt an der Spitze der Hautpflegetechnologie steht. Wir bieten Benutzern transformative Ergebnisse, die sowohl sichtbar als auch dauerhaft sind. Mit einem starken Schwerpunkt auf Sicherheit, Wirksamkeit und Luxus haben wir uns als vertrauenswürdiger Partner sowohl für Hautpflegeprofis als auch anspruchsvolle Verbraucher etabliert", erläuterte ein Repräsentant von Amilera Dermatological Laboratory.

Das Amilera Anti-Aging-Serum überbrückt die Kluft zwischen traditionellen ästhetischen Behandlungen und täglicher Hautpflege, indem es auf tiefes, multidimensionales Anti-Aging für reife Haut abzielt. Basierend auf dem ästhetischen Konzept von Hyaluronic Filling Spheres wurde die Formulierung durch das Amilera Dermatological Laboratory mit wirksamen bioaktiven Inhaltsstoffen wissenschaftlich weiterentwickelt. Die Signaturangebote von Amilera werden für ihre Fähigkeit gefeiert, das Volumen wiederherzustellen, Falten auszugleichen und die natürlichen Konturen der Haut hervorzuheben.

Die Hyaluronsäure, die bei der Formulierung von Amilera zum Einsatz kommt und mithife der in Deutschland entwickelten Hyaluronic Filling Spheres Technologie von BASF produziert wird, ließ sich von ästhetischen Filler-Anwendungen inspirieren. Sie besteht aus dehydrierten Mikrokügelchen, die aus hygroskopischen Polymeren hergestellt werden. Nachdem diese Mikrokügelchen von Hyaluronsäure in die Haut eindringen, lokalisieren sie präzise und zielen auf faltige Bereiche. Die hygroskopische Natur der Polymere versetzt sie in die Lage, Wasser aufzunehmen, wodurch sich das Volumen der Mikrokügelchen ausdehnt. Diese Doppelwirkung füllt nicht nur Falten schnell auf, sondern hilft auch bei der Reparatur tieferer Falten.

BACCHUS ergibt sich aus der Extraktion und Fermentierung von ganzen Pflanzen von 16 Jahre alten Longan-Trauben, die zwei Runden Niedertemperaturkochen und einer vierfachen Konzentration unterzogen wurden, um Alkohol zu entziehen. Dadurch wird der Gehalt an wirksamen Wirkstoffen, wie Resveratrol, Anthocyane und Polyphenole erhöht. Dies sind aktive Komponenten, die den Zellzyklus der Haut modulieren und somit ihre Reparatur aktivieren, die Hautimmunität grundlegend steigern, freie Radikale bekämpfen, die oxidative Alterung verbessern und Hautentzündungen hemmen.

Gleichzeitig wird das von Porphyridium cruentum abgeleitete Amilera Anti-Aging-Serum auch mit LIFTONIN®-XPRESS formuliert, um die Zellaktivität anzuregen und Trockenheitsfältchen und -linien zu mildern sowie mit SYN®-COLL Kollagenpeptiden, um die Verbindung zwischen der Dermis- und Epidermisschicht zu festigen und die Haftung der Haut am Fleisch zu verbessern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250130872707/de/

Contacts:

Louis Lu

info@amilera.de