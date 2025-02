Dogecoin Prognose: Großer Pump durch ETFs für Big Money? Grayscale geht All-in!

Die Fortschritte des Memecoin-Sektors sind unverkennbar, was auch den Finanzdienstleistern und ihren Kunden nicht entgangen ist. Aufgrund der Kundenanfragen nach lustig klingenden Vermögenswerten wie Fartcoin, haben nun auch einige Vermögensverwalter den Schritt in Richtung ETPs und ETFs unternommen. Erfahren Sie jetzt wie Grayscale dem Big Money den Weg in den Memecoin-Sektor ebnet!

Grayscale will Dogecoin-Trust in Dogecoin-ETF umwandeln

Seit ihrer Gründung im Jahr 2013 hat die Krypto-Investmentgesellschaft Grayscale bereits eine Reihe von Anlagevehikeln für die Kryptoindustrie herausgegeben, wobei das Unternehmen im Gründungsjahr mit einem Bitcoin Trust begonnen hat.

Mittlerweile gibt es zahlreiche Trusts und ETFs für Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Ethereum Classic, Zcash, Stellar Lumens, Horizen, Decentraland, Chainlink, Filecoin, Livepeer, Solana, Cardano, Polkadot, Aave, Uniswap, Sui, NEAR, Optimism, LIDO, Bittensor, Avalanche und MakerDAO.

Darüber hinaus gehörte es zu einem der ersten Unternehmen, welches ETFs für Bitcoin und Ethereum herausgegeben hat, wobei eine Umwandlung der Trusts erfolgte. Zudem war dies ein Faktor, welcher sich laut Bloomberg-ETF-Analysten positiv auf die Zulassung ausgewirkt hat.

Zuletzt hat Grayscale Anträge für die Umwandlung der Trust von XRP und SOL in Spot-ETFs bei der SEC eingereicht. Somit könnte es sich um die nächsten Kryptowährungen handeln, welche durch Liquiditätszuflüsse der traditionellen Börsen stärkere Kursanstiege verzeichnen.

Jetzt frühzeitig in Solana-Optimierung investieren!

We are proud to announce a new single-asset crypto investment fund, Grayscale Dogecoin Trust $DOGE.



much wow, big excite



Available to eligible accredited investors.



Read the press release: https://t.co/tV5TC8uoHV pic.twitter.com/cqqJxVRkIC - Grayscale (@Grayscale) January 31, 2025

Darüber hinaus hat Grayscale nun bekannt gegeben, dass es den Dogecoin Trust in einen ETF umwandeln will. Diesverdeutlicht die größere Akzeptanz der Memecoins, insbesondere seit dem Launch von Donald Trumps eigenem Memetoken.

Rayhaneh Sharif-Askary, die Research-Leiterin von Grayscale, äußerte zur Entscheidung des Unternehmens und Einführung des geplanten Dogecoin-ETFs, dass Dogecoin ein mächtiges Instrument zur Förderung der finanziellen Inklusion sei.

Dogecoin und Memecoins etablieren sich immer stärker

Bereits zuvor gab es ähnliche Bemühungen von anderen Finanzunternehmen. Zuerst wurde in Schweden von Valour Inc. der Valour Dogecoin (DOGE) SEK ETP herausgegeben. Danach wurden von Bitwise sowie REX Shares und Osprey Funds Anträge für Dogecoin-ETFs in den USA eingereicht. Nun hat sich auch Grayscale diesen mit seinem Trust angeschlossen.

NEW: @BitwiseInvest officially files an S-1 for the Bitwise Dogecoin ETF. pic.twitter.com/GT9JjU67CY - James Seyffart (@JSeyff) January 28, 2025

Mittlerweile handelt es sich bei Dogecoin wieder um den führenden Memecoin nach vollständig verwässerter Marktkapitalisierung, wobei dieser kurzzeitig von Trump überholt wurde. Zudem entwickelt sich der Memetoken kontinuierlich weiter, wie mit Layer-2, Doginals, DRC-20-Token, höherer Energieeffizienz und Übernahme der Dogecoin Holding. Somit ist auch künftig mit einigen Fortschritten wie nach dem Aufkauf von Pudgy Penguins zu rechnen.

Dennoch sollten Anleger nicht vergessen, dass Dogecoin mit 47,43 Mrd. USD die mit Abstand höchste Bewertung in diesem Sektor hat, die sogar Luxusautohersteller wie Ferrari übertrifft. Dasselbe Renditepotenzial wie zu Beginn ist daher praktisch unmöglich. Mehr als temporär 2x bis 3x sollten Investoren nicht erwarten.

Dafür sollten Anleger ein paar günstigere Memetoken wählen, wobei Memecoin-Fonds wie von dem innovativen Meme Index eine besonders strategische, praktische und preiswerte Option bieten.

Jetzt in günstig bewerteten Katzen-Memecoin investieren!

Meme Index will mit Memetoken-Fonds Risiken reduzieren und Chancen vervielfältigen

Einige der größten Probleme des Memecoin-Sektors sollen die Memecoin-Fonds von Meme Index adressieren. So erhalten Anleger mit ihnen schnell und einfach eine Auswahl der besten Memetoken, welche über die Gemeinschaft mit der DAO und somit die Abstimmungen der unterschiedlichen Experten festgelegt werden.

Durch die Bündelung der Transaktionen können die Gebühren für Transaktionen, Swaps, Staking und mehr auf ein Minimum reduziert werden. Aber auch der Aufwand, welcher mit teilweise unausgereiften Technologien, Recherchen nach den besten passiven Einkommen und mehr verbunden ist, kann somit eingespart werden.

Meme Index nutzt die Expertise der unterschiedlichen Mitglieder, um gemeinsam einen größeren Erfolg zu erzielen. Auf diese Weise können neben Memetoken-Fonds auch weitere für andere Kryptosektoren hinzukommen. Außerdem wäre über Abstimmungen eine Einführung an den traditionellen Börsen denkbar.

Ein zentrales Element von Meme Index ist der eigene $MEMEX-Coin, der für den Kauf der Fondsanteile benötigt wird. Auf diese Weise kann für eine organische Nachfrage gesorgt werden, die sich wiederum positiv auf den Kursverlauf auswirken kann. Zudem können Anleger den eigenen Coin staken, um ein passives Einkommen zu erzielen, was den Verkaufsdruck reduzieren kann.

Jetzt Meme Index entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.