Sektoranalyse Software Infrastruktur - enormer Boom durch die Digitalisierung!

Software-Infrastruktur: ein Markt mit hohen Eintrittsbarrieren. Energiekosten, Datenschutz & Datensicherheit als Standorfaktoren!

Der Software-Infrastruktur-Sektor bietet für Trader und Investoren interessante Perspektiven durch die Entwicklung und den Betrieb grundlegender Dienste für die digitale Geschäftstätigkeit.

Die digitale Transformation zwingt Unternehmen zur Modernisierung ihrer IT-Infrastruktur. Subskriptionsmodelle generieren dabei regelmäßige Einnahmen, während hohe Eintrittsbarrieren durch komplexe Technologien und Netzwerkeffekte etablierte Anbieter schützen. Die Skalierbarkeit der Angebote ermöglicht zudem attraktive Margen. Die großen, global agierenden US-Unternehmen, auf die wir uns weiter unten fokussieren, sind hier klar im Vorteil. Zudem profitieren diese von niedrigen Energiekosten.

Zunehmend wichtig sind Datenschutz und Datensicherheit. Die DSGVO in Europa verschafft lokalen Anbietern Wettbewerbsvorteile, während US-Unternehmen in einem Konflikt mit der europäischen Gesetzgebung stehen. Der CLOUD Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act) ermächtigt US-Behörden, von amerikanischen Unternehmen die Herausgabe von Kundendaten zu verlangen - auch wenn diese in ausländischen Rechenzentren gespeichert sind. Anbieter aus Ländern wie China sehen sich in westlichen Märkten wegen Sicherheitsbedenken mit erheblichen Vorbehalten konfrontiert.

Palantir Technologies Inc. (PLTR) - ISIN US69608A1088

Palantir Technologies, gegründet 2003, entwickelt spezialisierte Software zur Datenanalyse. Das US-Unternehmen begann mit Aufträgen für amerikanische Geheimdienste und expandierte später zu Behörden weltweit sowie Kunden aus Finanzen und Pharma. Das Unternehmen aus Denver schreibt seit 2023 schwarze Zahlen. Das Ergebnis für 2024 wird am kommenden Montag zusammen mit dem vierten Quartal. nach Börsenschluss gemeldet. Die Prognosen stehen bei einem. Gewinnplus von knapp 124 Prozent. Am vergangenen Freitag gab es ein neues Allzeithoch. Im Halbjahresvergleich sehen wir ein Plus von circa 215 Prozent. Die Aktie befindet sich in einem Aufwärtstrend. Auch wenn wir uns erst nach der Veröffentlichung der Zahlen positionieren sollten, ist die Einschätzung eindeutig bullisch.

CrowdStrike Holdings Inc. (CRWD) - ISIN US22788C1053

CrowdStrike ist ein US-Cybersicherheitsunternehmen aus Austin, Texas, das Schutz gegen digitale Bedrohungen und Cyberangriffe anbietet. Auch Crowdstrike hat 2023 erstmals die Gewinnzone erreicht. Die Erwartungen für 20224/25 ligen bei einem Gewinnplus von 143 Prozent. Die Aktie hat im Juli 2024 einen massiven Kurseinbruch erlitten, die alten Hochs aus der Zeit davor inzwischen wieder erreicht und auch die 400-USD-Marke überschritten. Zuletzt lag der Kurs aber etwas tiefer, sodass wir zunächst einmal Vorsicht walten lassen sollten.

Fortinet Inc. (FTNT) - ISIN US34959E1091

Fortinet, der kalifornische IT-Sicherheitsspezialist, zählt zu den führenden Anbietern von Netzwerkschutz und bietet eine breite Palette an Sicherheitslösungen von Firewalls bis Endpoint-Protection. Das Unternehmen liefert seit 2020 jedes Jahr zweistellige Zuwächse beim Gewinn. Entsprechend sehen auch die Erwartungen für die 2024er-Meldung am 6. Februar aus. Im Chart sehen wir einen stabilen Aufwärtstrend mit einem Allzeithoch zum Schluss. Auch hier könnten sich Trader nach der Veröffentlichung der Zahlen auf die Lauer legen.

Cloudflare Inc. (NET) - ISIN US18915M1071

Cloudflare betreibt von San Francisco aus ein globales Content Delivery Network samt Sicherheitsdiensten. Als Reverse Proxy zwischen Websitebesuchern und Hosting-Anbietern stellt es schnelle und sichere DNS-Dienste bereit. Anleger sollten wissen, dass das Unternehmen seit Jahren rote Zahlen schreibt. Mit einem 6-Monatspus von 99 Prozent, einem stabilen Aufwärtstrend und einem Allzeithoch am Freitag sieht das Wertpapier dennoch sehr attraktiv aus. Auch hier kommen die nächsten verlässlichen fundamentalen Daten am 6. Februar, sodass wir uns bis dahin in Geduld üben sollten.

Tagescharts vom 17.01.2025, Quelle: TWS

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 01.02.2025

