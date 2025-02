Am Sonntag treten weitere Regelungen des AI Act in Kraft Bitkom kritisiert bestehende Rechtsunsicherheit für UnternehmenDehmel: "Die Politik hat ihre Hausaufgaben nicht gemacht." Berlin, 31. Januar 2025Ab 2. Februar sind weitere Regelungen der europäischen KI-Verordnung (AI Act) in Kraft. Dabei handelt...

Den vollständigen Artikel lesen ...