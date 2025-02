Die RadNet-Aktie verzeichnete am 1. Februar einen positiven Handelstag mit einem Kursanstieg von 0,40% auf 63,25 EUR. Dies setzt den jüngsten Aufwärtstrend des US-amerikanischen Diagnostik-Spezialisten fort, der sich in einer beachtlichen Jahresperformance von +84,21% widerspiegelt. Trotz eines monatlichen Rückgangs von 7,69% zeigt sich das Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 4,7 Milliarden EUR in einer stabilen Position.

Blick auf kommende Quartalszahlen

Die Investoren richten ihren Blick nun auf den 4. März 2025, wenn RadNet die Ergebnisse des vierten Quartals 2024 vorlegen wird. Das Unternehmen, das sich auf ambulante diagnostische Bildgebungsdienste spezialisiert hat, wird dabei Einblicke in die aktuelle Geschäftsentwicklung geben. Mit einem für 2025 prognostizierten KGV von 88,95 steht die weitere Entwicklung der Profitabilität im Fokus.

Anzeige

RadNet-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue RadNet-Analyse vom 2. Februar liefert die Antwort:

Die neusten RadNet-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für RadNet-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 2. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

RadNet: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...