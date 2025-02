Die Americas Gold and Silver Corporation verzeichnet weiterhin eine bemerkenswerte Aufwärtsentwicklung an der Börse. Der aktuelle Kurs von 0,493 EUR spiegelt eine signifikante Wertsteigerung wider, mit einem beachtlichen Monatsplus von 32,34 Prozent. Die Marktkapitalisierung des nordamerikanischen Edelmetallproduzenten beläuft sich derzeit auf 295,0 Millionen EUR, bei einer Gesamtzahl von 594,1 Millionen ausstehenden Aktien.

Operative Entwicklung

Das Unternehmen, das sich auf die Förderung von Gold, Silber und weiteren Metallen in Nordamerika konzentriert, zeigt eine solide Performance in seinen Hauptbetrieben. Mit den Cosalá-Betrieben in Mexiko und dem Galena-Komplex in Idaho verfügt das Unternehmen über strategisch wichtige Produktionsstandorte, die zur positiven Kursentwicklung beitragen.

