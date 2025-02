Der Technologiekonzern Hewlett Packard Enterprise (HPE) befindet sich in einer entscheidenden Phase bezüglich der geplanten Übernahme von Juniper Networks. CEO Antonio Neri kündigte am 31. Januar 2025 an, dass das Unternehmen die kürzlich eingereichte Klage des US-Justizministeriums (DOJ) gegen den 14-Milliarden-Dollar-Deal "energisch" bekämpfen werde. Die Aktie reagierte auf diese Entwicklung mit leichten Kursrückgängen und notierte zuletzt bei 20,35 Euro.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Mit einer Marktkapitalisierung von 26,9 Milliarden Euro bleibt HPE ein bedeutender Akteur im IT-Sektor. Der Technologiekonzern wird am 4. März 2025 seine Quartalszahlen für das erste Quartal 2025 vorlegen, was Anlegern weitere Einblicke in die Geschäftsentwicklung gewähren wird.

