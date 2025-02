DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: BrandPilot: Vom Influencer-Marketing zur KI-Werbetechnologie

Frankfurt (pta/02.02.2025/08:00) - BrandPilot (ISIN: CA1053241073) hat am 6. Januar einen zuversichtlichen Aktionsbrief an seine Aktionäre gesandt. Die wesentlichen Punkte der Veröffentlichung haben wir für Sie zusammengefasst:

BrandPilot AI blickt auf ein außergewöhnliches Jahr 2024 zurück, geprägt von Transformation und Fortschritt. Das Unternehmen hat sich als aufstrebender Marktführer im Bereich der Werbetechnologie positioniert und präsentiert nun seine Errungenschaften sowie einen ambitionierten Zukunftsplan für 2025.

Die Vision von BrandPilot AI ist es, eine Suite von KI-gestützten Technologien für digitale Vermarkter zu entwickeln. Diese integriert komplementäre Tools wie Echtzeit-Bot-Erkennung, prädiktive Analysen und fortschrittliche KI-Modelle, um alle Aspekte des Performance-Marketings abzudecken. Die Technologie lässt sich nahtlos in Plattformen wie Google Search Console, Google AdWords, Shopify und WooCommerce integrieren.

Im Juni 2024 vollzog das Unternehmen eine entscheidende Transformation durch ein Reverse Takeover (RTO), bei dem Xemoto Media zu BrandPilot AI wurde. Dieser Schritt ermöglichte die Börsennotierung an der Canadian Securities Exchange (CSE), den OTC Markets und der Frankfurter Börse (FSE). Die Umbenennung signalisierte einen strategischen Wandel von einer auf Investor Relations fokussierten Influencer-Marketing-Agentur zu einem KI-getriebenen Werbetechnologieunternehmen, das den globalen Werbemarkt im Wert von 500 Milliarden Dollar anvisiert.

Im Laufe des Jahres führte BrandPilot AI drei KI-gestützte Lösungen ein: SpectrumIQ, AdAi und Social Runway. Diese Produkte zielen darauf ab, Ineffizienzen im digitalen Marketing zu beheben und den ROI für Kunden zu optimieren. SpectrumIQ, eine Influencer-Marketing-Plattform, verbindet Marken mit Micro-Influencern und liefert bis zu 60% höhere Engagement-Raten und 20% bessere Konversionsraten im Vergleich zu traditionellen Influencer-Kampagnen. AdAi adressiert Ineffizienzen im globalen Paid-Search-Markt und ermöglicht Werbetreibenden, bis zu 30% ihrer Budgets zurückzugewinnen. Social Runway optimiert Social-Media-Kampagnen in Echtzeit und ergänzt das Influencer-Marketing-Angebot.

Für das Jahr 2025 plant BrandPilot AI eine Wachstumsstrategie mit Fokus auf disziplinierte Umsetzung, Innovation und Skalierung. Ziele sind die Erweiterung der Kundenbasis in Nordamerika und Europa, die Weiterentwicklung der Softwarelösungen und der Übergang zu mehrjährigen Unternehmensverträgen. Zudem strebt das Unternehmen strategische Fusionen und Übernahmen an, um komplementäre Technologien zu integrieren und in angrenzende Märkte zu expandieren. BrandPilot AI sieht sich an der Schnittstelle zweier transformativer Trends: dem Aufstieg der künstlichen Intelligenz und der Evolution des digitalen Marketings. Diese einzigartige Position ermöglicht es dem Unternehmen, kostspielige Herausforderungen in den Bereichen Suche, Social Media und programmatische Werbung zu lösen und dabei sowohl für Kunden als auch für Aktionäre einen greifbaren Mehrwert zu schaffen.

Trotz herausfordernder Marktbedingungen blickt BrandPilot AI optimistisch in die Zukunft und ist entschlossen, seine strategische Vision umzusetzen und einen nachhaltigen Wert für alle Stakeholder zu schaffen.

BrandPilot AI? Land: Kanada/Toronto? ISIN: CA1053241073?? https://www.brandpilot.ai/

Disclaimer/Risikohinweis BrandPilot AI? Interessenkonflikte: Mit BrandPilot AI existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der BrandPilot AI. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von BrandPilot AI können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.?

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von BrandPilot AI einsehen: https://www.brandpilot.ai/investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.?

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.?

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung BrandPilot AI vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.?

Zukunftsgerichtete Aussagen? Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.?

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.?

