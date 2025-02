© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Taidgh Barron

Diese in den kommenden Tagen (KW06) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick!Mit dem DeepSeek-Crash am vergangenen Montag, zwei Leitzinsentscheiden und den Geschäftsberichten von Apple, Meta Platforms, Microsoft und Tesla liegt hinter den Anlegerinnen und Anlegern eine aufregende Handelswoche. Doch auch in den kommenden Tagen ist jede Menge Spannung geboten, denn es folgt die zweite Höhepunktwoche der US-Quartalssaison mit fast 500 berichtenden Unternehmen, darunter die Magnicificent-Seven-Werte Alphabet und Amazon. Damit Sie in den kommenden Tagen nicht den …