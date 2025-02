BERLIN (dpa-AFX) - Nato-Generalsekretär Mark Rutte fordert von Deutschland höhere Verteidigungsausgaben und mehr Rüstungsproduktion. "Die Deutschen haben seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine viel richtig gemacht", sagte Rutte der "Bild am Sonntag". "Angesichts der Größe der deutschen Wirtschaft wollen wir natürlich, dass sie noch viel mehr tun." Er fügte hinzu: "Deutschland muss die Rüstungsausgaben erhöhen, das wird notwendig sein." Gleichzeitig müsse es die Produktion hochfahren, sagte der Niederländer. Das werde in den nächsten Monaten die Debatte in vielen europäischen Ländern sein. "Wir müssen uns auf Krieg vorbereiten. Das ist der beste Weg, um Krieg zu vermeiden."

Rutte begründete seine Forderung mit einer wachsenden Bedrohungslage. "Nicht nur die Situation mit Russland ist gefährlich, auch die Chinesen bauen ihre militärischen Fähigkeiten enorm aus." Alle Nato-Staaten - auch die USA - müssten deshalb mehr für die Verteidigung tun, sagte Rutte. Wie hoch das neue Ausgabenziel der Nato ausfallen werde, sei Gegenstand der Diskussionen. "Ich kann Ihnen aber eins versichern: Es wird viel, viel, viel mehr sein als zwei Prozent."/jcf/DP/zb