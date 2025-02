DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Feuerwehr Hamburg optimiert Notrufbearbeitung mit innovativer Frequentis-Technologie

Frankfurt (pta/02.02.2025/09:00) - Frequentis gab am 27. Januar bekannt, dass die Feuerwehr Hamburg auf zukunftsweisende FREQUENTIS-Technologie setzt, um Notrufe bei Unwettern effizienter zu bewältigen. Das Kommunikationssystem LifeX, das auch von der Hamburger Polizei genutzt wird, ermöglicht eine schnellere und gezieltere Reaktion in Krisensituationen. Mit dem Kommunikationssystem LifeX, das jährlich rund eine Million Anrufe bewältigt, kann die Feuerwehr besonders in Krisensituationen wie Unwettern effizienter reagieren.

Im Rahmen des PERLE-Projekts (Projekt zur Erneuerung der Leitstellen von Polizei und Feuerwehr) führte die Feuerwehr Hamburg als eine der ersten in Deutschland die IVR-Technologie (Interactive Voice Response) ein. Diese innovative Lösung priorisiert Notrufe automatisch, was besonders bei hohem Anrufaufkommen die Reaktionszeiten verkürzt. Anrufer können per Tastendruck oder Sprachbefehl die Dringlichkeit ihres Anliegens angeben. Schlüsselwörter wie "Hilfe" leiten den Anruf sofort an eine priorisierte Leitung weiter.

Schlüsselwörter wie "Hilfe" leiten Anrufe sofort an prioritäre Leitungen weiter. Weniger dringende Anfragen werden parallel von speziell geschultem Personal bearbeitet. Diese Strategie gewährleistet eine schnellere Hilfe in lebensbedrohlichen Situationen.

Eiko Hinrichs, Sachgebietsleiter Führungs- und Lagezentrum, betont die Bedeutung des Systems: "Durch die Priorisierung gewinnen wir entscheidende Sekunden, die in lebensbedrohlichen Situationen den Unterschied ausmachen können."

Marcel Haar, Geschäftsführer Frequentis Deutschland, sieht die Zusammenarbeit als wegweisend: "Mit dieser innovativen Lösung ist die Feuerwehr Hamburg bestens auf zukünftige Anforderungen vorbereitet."

Die neue Technologie ermöglicht es der Feuerwehr Hamburg, auch bei extremen Wetterereignissen und dem damit verbundenen Anstieg von Notrufen effizient zu reagieren. Mit rund einer Million Anrufen pro Jahr ist diese Optimierung ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Notfallhilfe in der Hansestadt.

Frequentis AG?? ISIN: ATFREQUENT09?? www.frequentis.com ( https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/www.frequentis.com )?? Land: Österreich??

