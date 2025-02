Der Jahresstart macht Lust auf mehr - vor allem mit Blick letzten Depotaufnahmen im Real-Depot, die im Januar alle prozentual zweistellig an Wert zulegen konnten. Viel wichtiger: Anleger, die nach der zum Teil mehrmonatigen Talfahrt getreu dem Motto "Buy The Dip" bei den passenden Werten zugreifen, bieten sich noch immer aussichtsreiche Einstiegsgelegenheiten. Basler hat als Spezialist für Oberflächeninspektion in den letzten Quartalen unter den verhaltenen makroökonomischen Aussichten und der anhaltend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...