DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Markt für Wasserreiniger und Wasseraufbereitungsanlagen boomt

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta/02.02.2025/10:30) - In einigen Regionen der Welt stellt die mangelnde Qualität des Trinkwassers ein besonders großes Problem dar. Diverse Studien bescheinigen den globalen Märkten für "Wasserreiniger" und "Wasseraufbereitungsanlagen" erhebliches Potenzial.

Sauberes Trinkwasser wird immer wichtiger

In einer fast 250 Seiten starken Studie schätzt das indische Marktforschungsunternehmen Fortune Business Insights den globalen Markt für Wasserreiniger auf 32,65 Milliarden Dollar (2023) und traut ihm bis 2032 einen Anstieg auf 62,88 Milliarden Dollar zu, was einer jährlichen Wachstumsrate von 7,6 Prozent entspräche. Dieses Wachstum wird durch das steigende Bewusstsein der Verbraucher für die Vorteile von gereinigtem Wasser und erhöhte Verbraucherausgaben angetrieben. Technologische Innovationen, wie die Entwicklung intelligenter Wasseraufbereitungssysteme, fördern ebenfalls die Marktexpansion. Die Region Asien-Pazifik dominierte 2023 den Markt mit einem Anteil von 39 Prozent.

Der globale Markt für Wasseraufbereitungsanlagen gilt ebenfalls als Wachstumsmarkt. So taxiert das US-Marktforschungsunternehmen GMI (Global Market Insights) dessen Volumen im Jahr 2023 auf 65,1 Milliarden Dollar und stellte bis 2032 einen Anstieg auf 106 Milliarden Dollar in Aussicht, was einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,6 Prozent entspräche. Dieses Wachstum wird durch die steigende Nachfrage nach effektiven Wasseraufbereitungslösungen in verschiedenen Branchen wie Landwirtschaft, Chemie, Lebensmittelverarbeitung und Pharmazie angetrieben. Zudem führen strengere Wasseraufbereitungsgesetze und technologische Fortschritte zu einer erhöhten Marktnachfrage. Insbesondere in der Region Asien-Pazifik wird ein signifikanter Anstieg erwartet, bedingt durch rasche Industrialisierung, Urbanisierung und das dortige überdurchschnittlich starke Bevölkerungswachstum, was Investitionen in Wasseraufbereitungsinfrastrukturen erforderlich macht.

De.mem mit starker Position in Asien

Neben milliardenschweren Firmen wie Xylem (ISIN: US98419M1009), Veolia Environnement (ISIN: FR0000124141), Pentair (ISIN: IE00BLS09M33) und Escolab (ISIN: US2788651006) behaupten sich in dem Markt aber auch viele kleinere Unternehmen wie z.B. die australische De.mem (ISIN: AU000000DEM4), die mit der De.mem-Geutec GmbH auch einen Standort im nordrhein-westfälischen Velbert betreibt.

De.mem ist sowohl im Bereich der industriellen Wasseraufbereitungsanlagen als auch bei Wasserreinigern für den privaten Gebrauch aktiv. Den Markt für Wasserreiniger, der sich im Wesentlichen auf die Anwendungen für Privathaushalte bezieht, kann man in zwei Kategorien einteilen - Point of Use und Point of Entry. Die erstgenannte Lösung kann direkt am Wasserhahn angeschlossen werden, während Point of Entry-Systeme in der Regel den kompletten Wasserverbrauch für ein Haus bzw. Apartment filtern. Im November hat das Unternehmen die Markteinführung einer neuen Reihe kleiner, standardisierter Ultrafiltrations-Membransysteme verkündet, deren Vermarktung durch kostengünstige Vertriebspartnerschaften erfolgen soll. Die Systeme können sowohl in Wohngebäuden als auch in kommunalen oder industriellen Wasseraufbereitungsanwendungen installiert werden. In Singapur kommt das neue Produkt bereits in einem großen Unterhaltungskomplex zum Einsatz.

Im Marktsegment Wasseraufbereitungsanlagen profitiert die Firma von der innovativen Membrantechnologie. Das Unternehmen hat nämlich proprietäre Hohlfasermembran-Anwendungen entwickelt, die sich als Schlüsselkomponente in individuell konfigurierbaren Wasseraufbereitungssystemen integrieren lassen. Diese kommen weniger bei großen kommunalen Wasserversorgern, sondern vor allem in überwiegend mittelständischen Betrieben aus den Bereichen Bergbau, Lebensmittelverarbeitung und Öl & Gas zum Einsatz. Maßgeschneiderte Systemlösungen von De.mem sind einfach anpassbar und transportfähig, wodurch sich deren Effizienz und Nachhaltigkeit verbessert. Neben überwiegend mittelständischen Betrieben gehören mittlerweile auch internationale Konzerne wie Rio Tinto, Givaudan und TechnipFMC zum Kundenkreis der australischen Wassertechnologie-Experten.

----------

De.mem ISIN: AU000000DEM4 http://www.demembranes.com/ Land: Australien

Quellen: https://www.fortunebusinessinsights.com/de/markt-f-r-wasseraufbereiter-103118 https://www.gminsights.com/de/industry-analysis/water-treatment-equipment-market?utm_source=chatgpt.com https://small-microcap.eu/de-mem-veroeffentlicht-details-zum-neuen-produkt-fuer-membrantechnologie-2/

