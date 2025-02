Die Rheinmetall-Aktie setzt ihren beeindruckenden Aufwärtstrend im Jahr 2025 fort und erreichte am 31. Januar einen historischen Höchststand von 753,60 Euro. Der Rüstungskonzern, dessen Marktkapitalisierung mittlerweile auf 33,0 Milliarden Euro angewachsen ist, verzeichnete am vergangenen Freitag einen weiteren Kursgewinn von 7,40 Euro, entsprechend einem Anstieg von 0,99 Prozent.

Anlegerinteresse an Rüstungswerten bleibt hoch

Das anhaltende Interesse der Investoren an Rüstungsaktien spiegelt sich besonders deutlich in der Entwicklung der Rheinmetall-Aktie wider. Mit einer Gesamtzahl von 217,1 Millionen ausstehenden Aktien gehört das Unternehmen zu den gefragtesten Titeln an der deutschen Börse.

