DJ Porsche-Vorstände Meschke und von Platen sollen Unternehmen verlassen

DOW JONES--Nach Absatzproblemen steht bei Porsche nun auch personell ein größerer Umbau in der Führungsspitze an. Der langjährige Finanzvorstand Lutz Meschke und Vertriebschef Detlev von Platen sollen aus dem Vorstand ausscheiden, heißt es in einer Ad-hoc-Mitteilung des Sportwagenherstellers. Der Aufsichtsrat habe den Aufsichtsratsvorsitzenden Wolfgang Porsche beauftragt, entsprechende Gespräche über ein einvernehmliches vorzeitiges Ausscheiden zu führen. Weitere Details nannte das Unternehmen zunächst nicht.

Meschke steht seit vielen Jahren eng an der Seite von CEO Oliver Blume. Das Amt des Finanzvorstandes hat er seit 2009 inne, zudem ist er IT-Vorstand.

Porsche steckt, wie viele andere Autohersteller auch, besonders in China momentan in der Krise. Der Absatz sackte auf dem größten Automarkt vergangenes Jahr um mehr als ein Viertel ab.

Kontakt zum Autor: markus.klausen@dowjones.com

DJG/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 02, 2025 04:58 ET (09:58 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.